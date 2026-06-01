Мэрия определила статьи финансовой помощи БК «Парма» на ближайшие три года

Согласно опубликованному мэрией постановлению, наиболее затратная часть финпомощи бюджета — оплата труда персонала и спортсменов баскетбольной команды. В 2026 году сумма составит 46,8 млн руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 51,8 млн руб. Вторая по объему статья затрат — техническое обеспечение мероприятий игровым, вспомогательным, световым и звуковым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью составит 27,6 млн руб., а в последующие два года снизится до 22,7 млн руб. Также предполагается снижение затрат на питание спортсменов: в 2026 году затраты на эту статью расходов составят 2,6 млн руб., а в 2027 и 2028 годах расходы сократят ся до 2 млн руб.