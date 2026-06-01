Красноярца осудят за жестокое избиение своей 72-летней матери

Следователи полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 54-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в избиении своей пожилой матери. Установлено, что нетрезвый мужчина поссорился с матерью и несколько раз ударил ее. На следующий день он вышел из дома, а испуганная пожилая женщина заперла дверь, чтобы агрессивный сын не смог попасть домой. Через два дня к потерпевшей пришла соседка. Узнав о случившемся, она вызвала сотрудников полиции. Прибывшие на место правоохранители увидели, что женщине нанесены телесные повреждения и вызвали медиков, которые госпитализировали пенсионерку. По заключению судебной медицинской экспертизы ей был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый заключен под стражу.