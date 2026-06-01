Более 500 военных музыкантов выступили на «Амурских волнах» в Хабаровске

XIV международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» проходил в Хабаровске на протяжении недели. Участие в нём приняли более 500 музыкантов в составе восьми военных оркестров. Выступления посмотрели в очном и онлайн-форматах более 200 тысяч зрителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фестиваль был посвящен Году единства народов России. Оркестранты выступили на 13 площадках Хабаровска.
— «Амурские волны», бесспорно, одно из самых главных и значимых событий для военных музыкантов в России. В нашей стране ежегодно проходят от 15 до 20 военно-музыкальных фестивалей, но именно «Амурские волны» открывают сезон. И принять участие в нем — почетно для любого оркестра страны, — рассказал художественный руководитель фестиваля, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер, генерал-майор, Заслуженный артист Российской Федерации Тимофей Маякин.
Сердца зрителей покорил Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных сил Монголии. Аншлаг собрали дефиле-представления на площади Славы и в «Платинум Арене». Зрители слушали с замиранием сердца и провожали оркестры стоя. Яркие концертные программы, посвященные Дню города, прозвучали в парках «Динамо», имени Н. Н. Муравьёва-Амурского и имени Ю. А. Гагарина.
Завершился фестиваль традиционным праздничным марш-парадом духовых оркестров по улице им. Муравьева-Амурского и концертной программой на Комсомольской площади.