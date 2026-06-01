День знаний предлагают сделать нерабочим днем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День знаний, 1 сентября, нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку.
Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков: «Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним».
По мнению парламентария, День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года.
Таким образом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении останется стабильным.