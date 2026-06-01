В Ростовской области ущерб от экономических преступлений сократился на 43%

В Ростовской области за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений уменьшился на 43% по сравнению с первым кварталом 2025 года. По итогам отчетного периода сумма материального ущерба составила 603,1 млн руб. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достигал 1,4 млрд руб. Всего за указанное время правоохранители выявили 1,6 тыс. преступлений экономической направленности.