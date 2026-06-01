Стефанеско: власти западных стран давят на желающих переехать в Россию

Власти западных стран давят на своих граждан, планирующих переезд в Россию. В отношении этих людей вводят ограничения и создают препоны. Об этом в интервью ТАСС заявил основатель платформы сопровождения экспатриации в Россию Ruspatriation и агентства миграционного туризма Time to Russia Александр Стефанеско.
Именно из-за давления иностранцы зачастую никому не рассказывают о своих планах. Если же о переезде становится известно, граждане могут попасть под банковские ограничения.
«То есть если французские банки узнают, что их клиент стал резидентом РФ, чаще всего они замораживают счета. Особенно остро эта проблема касается предпринимателей — местная налоговая начинает пристально отслеживать и контролировать любое действие», — сказал он.
Именно поэтому у переезжающих в Россию иностранцев главный запрос — оказание помощи и поддержки в финансовых вопросах.
Ранее сообщалось, что в Россию чаще всего переезжают жить из Германии, Латвии и США. За 2025 год свыше 1,8 тысячи иностранцев, которые разделяют традиционные российски духовно-нравственные ценности, обратились за переселением в российские регионы.
В 2024 году вступил в силу указ президента Владимира Путина об упрощенном переезде в Россию иностранцев из государств, которые навязывают своим гражданам деструктивную идеологию.