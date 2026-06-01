Хабаровчанин поверил незнакомцу и повёз в Москву 1,7 млн рублей

В Хабаровске 36-летний местный житель стал жертвой мошенников и лишился 1,7 миллиона рублей, сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, мужчина работает слесарем по ремонту дорожно-строительных машин. В конце марта ему написал неизвестный в мессенджере и предложил дополнительный заработок на инвестициях. Хабаровчанин согласился, скачал приложение якобы инвестиционной платформы и начал следовать инструкциям так называемого менеджера.
Сначала потерпевший перевёл на указанные криптокошельки 792 тысячи рублей. Позже мошенники убедили его отправиться в Москву и передать ещё 900 тысяч рублей наличными незнакомому молодому человеку по заранее названному адресу.
Всего мужчина лишился 1 миллиона 692 тысяч рублей. Когда он попытался вернуть вложенные средства и получить обещанную прибыль, аферисты удалили переписку и прекратили общение.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Полиция напоминает: многие потерпевшие до последнего уверены, что действительно участвуют в инвестиционных проектах и смогут вернуть деньги с прибылью. Мошенники умело создают видимость работы биржи, демонстрируют фиктивный рост доходов и убеждают людей вкладывать всё больше средств.