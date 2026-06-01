Модернизация «Адмирала Нахимова» вышла на завершающий этап

«К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер “Адмирал Нахимов”», — указано в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что в зимнем периоде обучения в состав флота был включен морской тральщик «Полярный».
Крейсер «Адмирал Нахимов» (проект 1144.2М, шифр «Орлан», по кодификации НАТО — Kirov Class) является крупнейшим надводным кораблем ВМФ РФ. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн. Судно оснащено ядерной энергетической установкой и предназначено для поражения крупных надводных целей, а также обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Корабль был построен в конце 1980-х годов. В конце 1990-х «Адмирал Нахимов» был направлен на ремонт. Работы по возвращению крейсера в состав ВМФ РФ начались в 2013 году. Модернизация проводится на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.