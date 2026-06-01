Рынок элитной недвижимости столицы: цены, спрос и новые престижные адреса

Элитная недвижимость столицы — тихая гавань девелопмента. По прогнозам аналитиков, сегмент высокобюджетных новых домов в этом году продолжит рост. Спрос сохранится на том же уровне, а на карте Москвы появится еще больше престижных адресов. С нашим гостем, вице-президентом по продажам девелопера Sminex Иваном Обуховым, мы поговорим о том, как сегодня меняется рынок элитной недвижимости в столице.
— Поделитесь, что сегодня происходит с ценами, спросом и предложением?
— У нас есть индекс элитной недвижимости. Мы как девелопер № 1 на этом рынке наблюдаем и за спросом, и за ценами. В первом квартале 2026 года мы видим, что индекс впервые преодолел отметку 3 млн руб. за квадратный метр. Такого ранее не было. Год к году это рост на 14,3%. Если говорить за цену юнита, то мы преодолели отметку 400 млн руб., если быть точнее, 408 млн руб. Конечно, мы говорим не только про квартиры Sminex, а в целом про рынок элитной недвижимости Москвы. Продукт сейчас продается стабильно и стабильно растет в цене.
— С ценами понятно. А как можете описать текущий спрос?
— Традиционно первый и второй кварталы года у нас сезонно менее активные, чем третий и четвертый. Связано это и с январскими, и с майскими праздниками. Если говорить в абсолютных числах, то вот за 2025 год продано 529 элитных квартир. В первом квартале 2026 года проданы 92. С учетом сезонности первого квартала можно говорить о том, что текущий год должен по показателям быть либо таким же, как прошлый год, либо показать даже рост.
— Если посмотреть на карту столицы, какое предложение в элитном сегменте сейчас?
— Объем предложения в элитном сегменте на конец первого квартала — 228 тыс. кв. м, что на 6% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 7% больше, если сравнивать год к году.
— Какие форматы сегодня наиболее популярны?
— В элитной недвижимости каждая квартира — это произведение искусства. Это всегда набор каких-то уникальных характеристик, которые индивидуально подбираются под запрос каждого покупателя. Поэтому говорить о том, что продается хуже либо лучше, тоже можно на цифрах. Если вспомнить 2025 год, то у нас продавалось все. Мы продавали пентхаусы в разных наших проектах, и с видами на Кремль, в 160 м. от Красной площади. У нас были сделки по виллам на Остоженке, у нас были сити-хаусы на той же самой Фрунзенской набережной с выходом в свой парк 3 га. И целая череда квартир. Поэтому я бы не стал выделять какой-то конкретный сегмент. Спрос разносторонен. И хорошо, что и рынок наш многогранен, который позволяет этот спрос удовлетворять.
— Интересно ваше видение того, как в ближайшем будущем рынок элитной недвижимости столицы может продолжить развиваться.
— Рынок — это всегда вызов. Мы, по своей сути, перфекционисты и поставили для себя задачу создавать совершенные дома. А это значит, что каждый следующий дом должен становиться лучше, чем предыдущий.
Мы строим наши дома по подходу Fine Development в локациях, где возможно создать совершенную среду для жизни и работы. Мы каждый день работаем над улучшением нашего продукта и наших сервисов и видим именно в этом развитие рынка.
Сейчас есть детские площадки, фитнесы, бассейны, клабхаусы, есть инфраструктура для создания комьюнити. То, за чем раньше люди ехали за город (ведь ехали не только за природой, но еще и для создания какого-то комьюнити в элитном поселке), сейчас это можно делать в Москве, в центре. То есть полноценная инфраструктура со всем набором уникальных атрибутов элитного дома, начиная от локации, заканчивая набором квартир и еще с дополнительными технологиями.
Один из популярных запросов на рынке недвижимости в любом классе — это шумоизоляция. И вот мы создали уникальную технологию Perfect Silence. Это первая и единственная комплексная технология тишины в квартирах без отделки.
Сервис — это тема тоже безграничная. Его можно улучшать, улучшать и улучшать. В том числе и внедряя какое-то что-то, может быть, из искусственного интеллекта. А может быть, наоборот, человеческое общение будет настоящим элементом роскоши, и оно должно оставаться всегда и везде. Вот я вижу развитие в эту сторону.
— Вместе будем наблюдать за тем, как продолжит развиваться рынок элитной недвижимости столицы. Напомню, что с нами в студии был Иван Обухов, вице-президент по продажам девелопера Sminex.