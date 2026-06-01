Адвокат Ласточкин: Оправданный по делу о Крокусе участковый продолжает работать

Участковый из Тверской области, оправданный по делу о фиктивной регистрации будущих фигурантов теракта в «Крокус сити холле», продолжает работать. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Артемий Ласточкин.
Защитник пояснил, что лица, о которых шла речь в обвинении, были фиктивно зарегистрированы в 2018—2021 годах и снялись с учёта задолго до назначения участкового в 2022 году. На момент теракта они проживали в других муниципальных образованиях.
В 2022 году участковый выявил факт фиктивной регистрации, но среди нарушителей уже не было участников теракта. Связи между его работой и трагедией нет, подчеркнул адвокат. Оправдательный приговор Ласточкин назвал законным и справедливым.
22 марта 2024 года группа вооружённых террористов совершила нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В результате теракта погибли 149 человек, более 600 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее KP.RU писал, что террористы, совершившие нападение на «Крокус», изначально должны были погибнуть в ходе атаки, став шахидами. Однако за сутки до теракта их куратор приказал им двигаться к украинской границе.