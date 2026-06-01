Детская мечта возрастом в 71 год: раритетная «Победа» стала звездой выставки в Павлодаре

«Выставка интересная, полезная — от истории никуда не денешься. Для детей важно, чтоб они знали, как росли их деды, родители, как начиналась техника современная. Вот внуку объясняю, чтоб он знал, как дедушка ездил. Была ли какая-то из этих машин у меня? Я шофером 45 лет отработал, так что они у меня все были! Как из армии пришел, устроился водителем, так до самой пенсии и работал. Здесь посмотрел — отличное состояние у старых машин». Посетитель выставки Александр Кусинь.