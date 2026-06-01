Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 20 градусов в понедельник в Москве, осадков не ожидается, однако по области местами возможен дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, по области местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха в Москве в понедельник прогнозируется плюс 18 — плюс 20 градусов.
«Показания барометров немного подрастут и составят 747 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул он.