3 дня отдыха подряд: волгоградцам дали длинные выходные в июне

Жители Волгоградской области с 5-дневной рабочей неделей получат три выходных подряд — 12, 13 и 14 июня. Это связано с празднованием Дня России, который закреплен в Трудовом кодексе как нерабочий день.
Порядок переноса утвержден постановлением Правительства РФ № 1466 от 24 сентября 2025 года. Суббота 13-го и воскресенье 14-го июня — обычные выходные, которые вместе с праздником образуют трехдневный отдых. 11 июня, в предпраздничный день, рабочее время сократят на один час по норме Трудового кодекса.
Волгоградцам, планирующим поездки, стоит учесть трехдневный отдых 12−14 июня при составлении летних планов. Официальный календарь праздников опубликован на сайте Правительства РФ — там можно проверить актуальные даты выходных для любого региона.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили 1 июня выходной.