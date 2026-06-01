Суд в Ростовской области обязал РЖД отремонтировать мост на станции Белая Калитва

В связи с бездействием балансодержателя надзорный орган подал иск в суд. Изучив обстоятельства дела, судебная инстанция встала на сторону прокуратуры и обязала железнодорожную корпорацию провести капремонт в годичный срок. В транспортной прокуратуре подчеркнули, что ход выполнения ремонтных работ будет отслеживаться до момента полного их завершения. Решение суда останется на особом контроле ведомства.