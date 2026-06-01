Стали известны самые подешевевшие в России за год продукты

За последний год самым подешевевшим в России продуктом стал картофель. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Так, по состоянию на 18 мая 2026 года стоимость овоща упала на 38,7 процента в сравнении с прошлым годом.
На втором месте рейтинга оказалась капуста, цена на нее упала на 37,3 процента. Закрывает тройку лидеров лук (минус 34,3 процента).
При этом говядина на кости подорожала на 15,5 процента, водка — на 14,9 процента, а морожена рыба — на 14,1 процента, передает ТАСС.
Стоимость риса во всем мире продолжает расти из-за прогнозируемого плохого урожая в 2026 году. Бенчмарком на рынке риса считаются тайские сорта, и 20 мая тайский рис, по данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, вырос в цене до 446 долларов за тонну. Это рекордный показатель с февраля 2025 года.
Прошлой осенью стоимость говядины в мире достигла исторического максимума, впервые превысив семь долларов за килограмм. Рост цен к тому моменту продолжался уже пятый месяц подряд и в октябре 2025 года составил три процента по сравнению с сентябрем и 17 процентов по сравнению с октябрем 2024 года.