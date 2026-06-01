Стали известны самые подешевевшие в России за год продукты

Прошлой осенью стоимость говядины в мире достигла исторического максимума, впервые превысив семь долларов за килограмм. Рост цен к тому моменту продолжался уже пятый месяц подряд и в октябре 2025 года составил три процента по сравнению с сентябрем и 17 процентов по сравнению с октябрем 2024 года.