Власти Сербии рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией — это необходимо для вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил глава комитета местного парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич.
— Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это, — приводит заявление политика газета «Известия».
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, в свою очередь, добавил, что, несмотря на давление со стороны объединения, Белград все еще не присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям.
— Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс, — цитирует его РИА Новости.
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников ранее также рассказал, что Россия прорабатывает возможность отмены визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.