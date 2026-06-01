Отмену безвизового режима с Россией обсуждают в Сербии ради вступления в ЕС

Власти Сербии рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией — это необходимо для вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил глава комитета местного парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич.

— Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это, — приводит заявление политика газета «Известия».

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, в свою очередь, добавил, что, несмотря на давление со стороны объединения, Белград все еще не присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям.

— Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс, — цитирует его РИА Новости.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников ранее также рассказал, что Россия прорабатывает возможность отмены визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
