Продажу алкоголя запретили в Ленобласти 1 июня

Исключение сделано для кафе и ресторанов.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области начал действовать запрет на продажу спиртного, приуроченный к Международному дню защиты детей — 1 июня. Ограничение действует с 31 мая в 22:00 и до 11:00 2 июня.

Продавцам, которые нарушат запрет, грозят штрафы, а саму продукцию в этом случае могут изъять. Исключение сделано для предприятий общепита и магазинов беспошлинной торговли.

— Подобные ограничения в регионе вводятся также в последнюю субботу июня, когда страна отмечает День молодежи, и 1 сентября — в День знаний. Это прописано в областном законе, — напоминают местным жителям.

В Петербурге на 1 июня запрета на продажу алкоголя нет. Однако в городе действует ограничение в день праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он состоится 27 июня.