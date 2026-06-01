В Омской области с 1 сентября 2026 года введут единый QR-код для оплаты

С 1 сентября в России начнёт действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Вместо нескольких кодов от разных банков на кассах магазинов, кафе и других торговых точек будет использоваться один универсальный QR-код.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Дёмина, покупатели смогут самостоятельно выбрать банк, через который хотят провести платёж.
По словам депутата, нововведение должно сделать процесс оплаты более удобным для граждан. Кроме того, единый QR-код позволит предпринимателям сократить расходы на обслуживание платёжной инфраструктуры и будет способствовать развитию конкуренции на рынке платёжных услуг.
Ожидается, что новая система заработает по всей стране с 1 сентября 2026 года.