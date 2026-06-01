Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области с 1 сентября 2026 года введут единый QR-код для оплаты

Это сделает процесс оплаты удобнее.

Источник: Om1 Омск

С 1 сентября в России начнёт действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Вместо нескольких кодов от разных банков на кассах магазинов, кафе и других торговых точек будет использоваться один универсальный QR-код.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Дёмина, покупатели смогут самостоятельно выбрать банк, через который хотят провести платёж.

По словам депутата, нововведение должно сделать процесс оплаты более удобным для граждан. Кроме того, единый QR-код позволит предпринимателям сократить расходы на обслуживание платёжной инфраструктуры и будет способствовать развитию конкуренции на рынке платёжных услуг.

Ожидается, что новая система заработает по всей стране с 1 сентября 2026 года.