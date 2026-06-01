В чатах Дивногорска обсуждают появление медведя в городе

Жители Дивногорска сообщают о возможном появлении медведя в городской черте. Информация о хищнике появилась в сообществе «Подслушано Дивногорск» во «ВКонтакте».
По словам горожан, медведя видели в ночь с 29 на 30 мая в районе Гидроэнерготехнического техникума имени А. Е. Бочкина. Точное местонахождение животного сейчас неизвестно, однако в родительских и студенческих чатах распространяются сообщения о том, что косолапый может находиться в верхней части города.
Очевидцы утверждают, что медведь якобы вышел со стороны улицы Саянской, ведущей к частному сектору и лесному массиву, после чего направился в сторону общежитий.
Авторы сообщений призывают жителей соблюдать осторожность: по возможности передвигаться на автомобиле или такси, избегать безлюдных мест и не выходить на улицу в тёмное время суток.
При этом официального подтверждения информации о нахождении медведя в городе на момент публикации нет. Сами жители отмечают, что достоверно подтвердить или опровергнуть сообщения о хищнике пока не могут.
