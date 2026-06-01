Откровенный тренд из нулевых возвращается в моду

Откровенная мода на бельевые лямки, выглядывающие из-под летней одежды, которая была на пике популярности в двухтысячных, снова в тренде. Об этом сообщает издание Daily Star.
Авторы материала изучили коллекции, представленные во время Недели купальников в Майами. Они пришли к выводу, что стринги, виднеющиеся из-под мини-юбок и пляжных брюк, будут главным акцентом текущего жаркого сезона.
Редакторы отметили, что модельеры активно выпускают и показывают на манекенщицах купальники с завышенной талией. При этом на одном из показов модель, позируя перед объективами, намеренно взялась за бретельки своих трусов и потянула их вверх.
