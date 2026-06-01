В Красноярском крае за выходные задержали почти сотню нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за минувшие выходные автоинспекторы задержали 98 нетрезвых водителей.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 11 фактов повторного управления транспортом в состоянии опьянения. В таких случаях водителям грозит уже уголовная ответственность.
Также от управления отстранили 16 автомобилистов, которые сели за руль нетрезвыми, не имея водительского удостоверения.
В отношении нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение права управления транспортом на срок до двух лет.
Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Если вы заметили на дороге нетрезвого водителя, информацию можно передать по телефону «Синей линии» в Красноярске: 263−10−19.