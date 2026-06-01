Двух участников СВО назначили на управленческие посты в Красноярском крае

Два выпускника программы «Сибирский характер» назначены на управленческие посты в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Полковник юстиции Дмитрий Корольков стал заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска. Николай Топоев возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа.
Оба новых управленца были участниками СВО. Они прошли обучение в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Всего с момента запуска программы на ответственные должности в Красноярском крае назначены 20 её выпускников.
