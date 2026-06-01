Дмитрий Махонин поздравил «Пермских медведей» с «бронзой» чемпионата страны

«Пермские медведи» спустя три года вернулись на пьедестал почета чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Пермяки в двух матчах за «бронзовые» медали победили «Чеховских медведей».
В первом матче серии до двух побед пермяки на своем поле одержали победу со счетом 32:31 (17:16). Через неделю в Чехове их преимущество оказалось еще более весомым — 33:22 (17:11). «Пермских медведей» привел к бронзе главный тренер команды Валентин Бузмаков.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил земляков с достигнутым успехом. Он поблагодарил тренерский состав за отличную подготовку команды.
«Спортсмены выиграли серию матчей против “Чеховских медведей” и вернулись в список лучших команд страны. Гордимся!», — написал в соцсетях глава региона.