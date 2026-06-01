Помощница Эпштейна рассказала, что бывший принц Эндрю приглашал её к себе домой

Близкая помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен заявила, что бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал её к себе домой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на показания женщины.

Келлен утверждает, что Эндрю предлагал ей посетить его резиденцию «Роял-Лодж» в Виндзоре, откуда он был выселен в декабре, либо встретиться в Букингемском дворце.

Издание отмечает, что 46-летняя Келлен на протяжении более чем десяти лет, начиная с 2001 года, работала личным ассистентом Джеффри Эпштейна.

Напомним, экс-принц Эндрю был задержан 19 февраля — в день своего 66-летия. Его подозревали в передаче конфиденциальной информации Эпштейну в период работы спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям. Спустя несколько часов он был отпущен, официальные обвинения ему не предъявлялись. Также в Великобритании началась проверка возможных связей Эндрю с Эпштейном. Министерство торговли изучает документы, относящиеся к периоду его государственной службы.

Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше