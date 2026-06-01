Помощница Эпштейна рассказала, что бывший принц Эндрю приглашал её к себе домой

Напомним, экс-принц Эндрю был задержан 19 февраля — в день своего 66-летия. Его подозревали в передаче конфиденциальной информации Эпштейну в период работы спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям. Спустя несколько часов он был отпущен, официальные обвинения ему не предъявлялись. Также в Великобритании началась проверка возможных связей Эндрю с Эпштейном. Министерство торговли изучает документы, относящиеся к периоду его государственной службы.