Комсомольск-на-Амуре 12 июня отметит День России и день рождения

Комсомольск-на-Амуре готовится отметить свой 94-й день рождения. Мероприятия, посвященные этой дате, совместили с торжествами в честь Дня России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздник пройдет 11 и 12 июня — его центром станут Театральная площадь и набережная Первостроителей.
11 июня в 17 часов в Драматическом театре состоится торжественное собрание и концерт «С днем рождения, Комсомольск-на-Амуре».
Основные события развернутся 12 июня.
Ровно в полдень на эстрадной площадке у Драмтеатра начнется концерт. С 13 до 23 часов на Театральной площади состоятся культурно-массовые мероприятия.
На площади запланирована «Кухня народов мира» с участием городских диаспор и представителей Ассамблеи народов Хабаровского края. Там же, а также по аллее Яблоневого сада до улицы Дзержинского, развернется праздничная торговля.
Церемония возложения цветов к монументу Первостроителям пройдёт в 13:30 на одноименной набережной. Завершится праздник фейерверком в 23 часа.
Отдельные церемонии пройдут для пар, регистрирующих брак 12 июня (их организуют ЗАГСы Центрального и Ленинского округов), для супругов с большим стажем (вручение знака «За супружеское долголетие») и для молодых горожан, получающих паспорт. В школах, библиотеках и музеях тематические занятия, экскурсии и конкурсы рисунков идут с мая по июнь.
Празднование Дня города в Комсомольске-на-Амуре не обойдется без спортивных состязаний.
2 и 3 июня в Доме спорта «Строитель» пройдут городские соревнования по настольному теннису. 12 июня состоятся традиционная легкоатлетическая эстафета по проспекту Первостроителей (от Аллеи Труда до улицы Ленина), а также городские соревнования по парусному спорту на Амуре в рамках всероссийской акции «Паруса России — 2026».
13 и 14 июня в районе яхт-клуба пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а с 16 по 20 июня в Дворце спорта «Металлург» запланирован турнир по боксу «Кубок Амура».
Кроме того, в администрации города сообщают о том, что 12 июня будет перекрыто движение на следующих участках: территория у Драмтеатра (пр. Первостроителей, 11) с 10 до 22 часов; набережная Первостроителей — с 11 до 14 часов на время возложения цветов, а также на время эстафеты проспект Первостроителей от Аллеи Труда до проспекта Ленина с 12 до 15 часов.