Суд в Ростове обязал минстрой вернуть деньги проектировщику за сорванный контракт

Конфликт возник вокруг проекта обновления школы в Маньково-Березовской слободе. Победителем конкурса в мае 2024 года стало ООО «Люмар-Проект», взявшее на себя обязательства провести инженерные изыскания и подготовить документацию. Сумма соглашения составила 4,5 млн руб, а финальный срок сдачи работ был установлен на конец 2024 года. Однако к назначенной дате проект готов не был, и в августе 2025 года заказчик в одностороннем порядке расторг договор, намереваясь внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков.