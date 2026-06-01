Лето в Красноярске начнется с существенного потепления

По данным Gismeteo, лето в Красноярске начнется с тепла, однако не обойдется без осадков. Сегодня, 1 июня, ожидается +21 днем и +8 ночью.
Завтра синоптики обещают +23 и +7 в светлое и темное время суток.
В среду днем температура днем поднимется до +24, а к вечеру незначительно похолодает до +8.
В четверг днем снова ожидается +23. В темное время суток синоптики обещают +9.
В пятницу, 5 июня, возможен дождь. Максимальная температура не превысит +22 и +10 в светлое и темное время суток.
В субботу потеплеет до +26 днем. Вечером ожидается +10.
В воскресенье днем также ожидается +26, а ночью незначительно похолодает до +14. Несмотря на тепло также высока вероятность дождя с грозой.