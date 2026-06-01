Кардиохирурги Хабаровска внедрили щадящую методику удаления электродов

Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии в Хабаровске освоил новую методику удаления электродов у пациентов с кардиостимулятором. Операция проходит через минидоступ и занимает около полутора часов, что сокращает время восстановления. Контроль за процессом обеспечивает лазерный аппарат стоимостью 40 млн рублей, закупленный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К запуску технологии готовились с конца 2025 года: специалисты прошли обучение в Москве, а оборудование приобрели в рамках подготовки. Первые операции провели совместно с сосудистым хирургом НМИЦ кардиологии имени Чазова Игорем Гришиным, выпускником Хабаровского медицинского института.
Заведующий отделением, врач сердечно сосудистый хирург, к. м. н. Хосни Ахмад Бшарат подчеркнул, что все вмешательства в центре выполняются бесплатно за счёт государства. Хабаровский край — один из немногих регионов России, где доступна эта технология.
Первый пациент — Геннадий Латков из Николаевска на Амуре — уже чувствует себя хорошо. Мужчина носил кардиостимулятор с 2024 года и столкнулся с проблемой приросших электродов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru