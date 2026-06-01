Кардиохирурги Хабаровска внедрили щадящую методику удаления электродов

Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии в Хабаровске освоил новую методику удаления электродов у пациентов с кардиостимулятором. Операция проходит через минидоступ и занимает около полутора часов, что сокращает время восстановления. Контроль за процессом обеспечивает лазерный аппарат стоимостью 40 млн рублей, закупленный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.