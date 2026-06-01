1 июня 2026: первый день лета, народные приметы, традиции и обряды для удачи

Почему 1 июня называют Иваном Долгим? День получил такое название потому, что в начале лета крестьяне работали с раннего утра до позднего вечера. Работы в поле и огороде было много, поэтому день казался особенно длинным. Что означает дождь 1 июня по народным приметам? Дождь на Ивана Долгого мог сулить хороший урожай ржи. Если дождливыми были первые два дня июня, то оставшийся месяц, по поверьям, обещал быть сухим. Можно ли стричься 1 июня? По народным запретам стричь волосы и ногти 1 июня не советовали. Считалось, что так можно «отрезать» удачу, деньги или здоровье. Почему нельзя давать хлеб и соль в долг в этот день? Хлеб и соль считались символами достатка и защиты дома. Если отдать их в долг 1 июня, можно вместе с ними вынести из семьи благополучие.