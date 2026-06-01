В Петербурге отметили 84-ю годовщину футбольного матча в блокадном Ленинграде

Тогда на поле встретились команда «Динамо» и сборная Ленинградского металлического завода, многие игроки были отозваны с фронта. Динамовцы победили со счётом 6:0, но проигравших в том матче не было, подчеркнул глава Северной столицы. Он напомнил, что блокадный матч положил начало спортивным состязаниям в осаждённом городе.
«В честь футболистов у стадиона “Динамо” установлен памятник — на мемориальной доске высечены имена участников легендарного матча. Наш долг — хранить память о каждой странице истории блокадного Ленинграда», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее в Ботаническом саду рассказали, как спасали растения в годы блокады Ленинграда. К примеру, Яблоня маньчжурская, которой почти 150 лет, до сих пор хранит память о войне.
