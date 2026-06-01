Хабаровский край потратил на социальные нужды 130 млрд рублей в 2025 году

В Хабаровском крае подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год, то есть посчитали, сколько денег собрали в казну и на что их потратили.
Как сообщили в министерстве финансов региона, большая часть бюджета пошла на социальные расходы — это зарплаты в бюджетной сфере, медицина, образование, поддержка семей и другие выплаты людям. На эти цели направили 130,4 млрд рублей, то есть почти 60% всех расходов, — сообщает Минфин МАХ канал.
Министр финансов края Валентин Костюшин рассказал, что в целом экономика региона показала положительную динамику: денег в бюджет поступало стабильно, и основные обязательства перед жителями выполнены.
Отдельно отметили, что бюджет остаётся «социальным» — проще говоря, основная его часть уходит не на абстрактные проекты, а на повседневные нужды людей.
Председатель общественного совета при Минфине края Ольга Тишутина добавила, что отчёт одобрен, но регионам стоит активнее зарабатывать самим и меньше зависеть от внешних источников.
На слушаниях присутствующие задавали вопросы о доходах бюджета, строительстве соцобъектов, госпрограммах, антикоррупционных мерах и списании долгов региона.
Иначе говоря: власти показали, сколько собрали денег, сколько потратили и на что именно — и объяснили, что в основном деньги ушли на людей, а не «в никуда».