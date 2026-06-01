XIV Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» завершился в Хабаровске

Он проходил в краевой столице с 25 по 31 мая и был посвящен Году единства народов России. В фестивале приняли участие восемь творческих коллективов из России и Монголии, в составе которых выступили более 500 музыкантов. Всю минувшую неделю они радовали своим мастерством публику на 13 площадках Хабаровска, таких как Городской дворец культуры, Дом офицеров ВВО, КДК «Русь», «Платинум Арена», Хабаровская краевая филармония и даже крыша ТРЦ Brosko Mall. В общей сложности эти выступления смогли увидеть свыше 200 тысяч человек — как в очном, так и в онлайн-форматах. «“Амурские волны”, бесспорно, одно из самых главных и значимых событий для военных музыкантов в России. В нашей стране ежегодно проходят от 15 до 20 военно-музыкальных фестивалей, но именно “Амурские волны” открывают сезон. И принять участие в нем почетно для любого оркестра страны», — заявил художественный руководитель фестиваля, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижер, генерал-майор, заслуженный артист РФ Тимофей Маякин. Главными событиями завершившегося фестиваля стали дефиле-представления, прошедшие на площади Славы и в «Платинум Арене» при полном аншлаге. Также жители и гости краевой столицы смогли увидеть концерты в парках имени Гагарина, Муравьева-Амурского и «Динамо». А завершились «Амурские волны» традиционным марш-парадом духовых оркестров, прошедшем на улице Муравьева-Амурского, и концертом на Комсомольской площади. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.