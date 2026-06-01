Запреты на посещение лесов сохраняются в 4 районах Беларуси

Так, в лес запрещено ходить в Жабинковском, Ивановском, Кобринском и Пинском районах Брестской области — там высока вероятность возникновения лесных пожаров, поэтому сохраняются строгие запреты. Еще в восьми районах этой области действуют ограничения, это Березовский, Брестский, Дрогичинский, Ивацевичский, Каменецкий, Малоритский, Пружанский и Столинский.
В Гродненской области под ограничениями 12 районов. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Зельвенский, Ивьевский, Мостовский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Слонимский, Сморгонский и Щучинский.
В Витебской области только один район — Поставский — окрашен на карте Минлсехоза желтым цветом, это значит, что там введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В остальных регионах Беларуси можно абсолютно свободно посещать леса.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.
Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.