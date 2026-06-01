Запреты на посещение лесов сохраняются в 4 районах Беларуси

Так, в лес запрещено ходить в Жабинковском, Ивановском, Кобринском и Пинском районах Брестской области — там высока вероятность возникновения лесных пожаров, поэтому сохраняются строгие запреты. Еще в восьми районах этой области действуют ограничения, это Березовский, Брестский, Дрогичинский, Ивацевичский, Каменецкий, Малоритский, Пружанский и Столинский.