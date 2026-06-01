Запреты на посещение лесов сохраняются в 4 районах Беларуси

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Запреты на посещение лесных угодий из-за четвертого класса пожарной опасности сохраняются в четырех районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Так, в лес запрещено ходить в Жабинковском, Ивановском, Кобринском и Пинском районах Брестской области — там высока вероятность возникновения лесных пожаров, поэтому сохраняются строгие запреты. Еще в восьми районах этой области действуют ограничения, это Березовский, Брестский, Дрогичинский, Ивацевичский, Каменецкий, Малоритский, Пружанский и Столинский.

В Гродненской области под ограничениями 12 районов. Среди них Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Зельвенский, Ивьевский, Мостовский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Слонимский, Сморгонский и Щучинский.

В Витебской области только один район — Поставский — окрашен на карте Минлсехоза желтым цветом, это значит, что там введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

В остальных регионах Беларуси можно абсолютно свободно посещать леса.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.

Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.