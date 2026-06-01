Виктория Боня и Наталья Рудова съездили на концерт Канье Уэста в Стамбул

Американский рэпер Канье Уэст дал стадионный концерт в Стамбуле. В дни проведения шоу турецкий город заполонили фанаты музыканта, среди которых были и российские знаменитости.
Так, послушать кумира приехала блогер и телеведущая Виктория Боня. По ее словам, она специально направилась в Стамбул, так как ждала выступление рэпера.
— Я так хотела попасть на концерт Канье Уэста. На концерты я практически не хожу. Единственный большой концерт, который посещала раньше, был концерт Мадонны, — призналась Боня.
Телеведущая осталась в восторге от шоу, но во время поездки она столкнулась с неприятной ситуацией в аэропорту. По словам Бони, мужчина пролез вне очереди, так как она на секунду отвлеклась. Она призвала россиян уважать других людей и провялять терпение в бытовых ситуациях.
Концерт Канье Уэста также посетила и актриса Наталья Рудова. В личном блоге она опубликовала видеозаписи с шоу, на которых танцевала под хиты музыканта.
Сам Уэст заявил, что его концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории. По его словам, на мероприятие пришли более 118 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал группе Coldplay, чей концерт в индийском Ахмедабаде собрал более 111 тысяч посетителей.
Ранее власти Великобритании запретили въезд в страну Канье Уэсту. Артист планировал выступить на фестивале Wireless в Лондоне летом, однако ему отказали в разрешении на въезд, сочтя появление исполнителя нежелательным.