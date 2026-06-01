Сколько жарить и что добавить: Россиянам подсказали рецепт идеального стейка

Солить стейк эксперт советует либо за 40−60 минут до обжарки (для равномерного просола), либо непосредственно перед жаркой (для хрустящей корочки), а перчить — уже во время сервировки. Перед приготовлением мясу обязательно нужно дать полежать при комнатной температуре минимум 10 минут, а сковороду раскалить до появления лёгкого дымка.
На сковороду можно положить чеснок, розмарин и тимьян — они отдадут аромат жиру, которым можно поливать мясо, делая его вкус более насыщенным. Для средней прожарки рекомендуется жарить стейк по 1−2 минуты с каждой стороны до образования корочки, затем убавить огонь и готовить ещё по 2−4 минуты. Готовый стейк необходимо завернуть в фольгу и дать ему «отдохнуть» 3−5 минут.
«При выборе степени прожарки можно руководствоваться простым правилом: чем жирнее и мраморнее кусок, тем выше рекомендованная степень прожарки», — рекомендовал собеседник «Газеты.ru».
Боитесь, что стейк получится как подошва? Забудьте про резиновое мясо!
