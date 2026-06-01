На смены ТИМ «Бирюса» осталось совсем немного времени для регистрации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Регистрация на часть смен молодежного форума ТИМ «Бирюса» уже завершилась, однако у участников еще остается возможность подать заявки на несколько направлений.
30 мая закончился прием заявок на смены «Гражданский форум: люди и решения», «Навигаторы будущего» и «Мы молодые».
До 6 июня включительно можно зарегистрироваться на смену «Мы профессионалы». До 13 июня продолжается прием заявок на смену «Не работа, а миссия». Самый долгий срок регистрации предусмотрен для Слета студенческих отрядов Красноярского края — подать заявку можно до 3 августа.
Организаторы напоминают, что времени до закрытия регистрации остается все меньше.
«Часы тикают, и до закрытия регистрации на смены форума осталось не так много времени. Это последний шанс запрыгнуть в уходящий поезд возможностей. Форум — это не просто доклады, это место силы, где рождаются новые проекты и партнерства», — отмечают организаторы.
ТИМ «Бирюса» традиционно объединяет активную молодежь, представителей общественных объединений, молодых специалистов, студентов и участников проектных команд.