«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование. Свои голоса отдали более 10 миллионов человек по всей стране.
Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму составил почти 12 человек на место, в региональные парламенты — семь человек на место, сообщил Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе подведения предварительных итогов ПГ-2026.
Он подчеркнул, что победители получили кредит доверия от граждан, а это — очень большая ответственность.
«Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдёт на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы — наш передовой отряд», — акцентировал Дмитрий Медведев.
На все уровни выборов заявились более 1300 участников СВО.
«У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе», — сказал Дмитрий Медведев.
По его словам, предварительное голосование «Единой России» прошло без нарушений: попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом. Он поблагодарил избирателей за участие в процедуре.
«Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе», — подчеркнул Председатель партии.
Партия в конкурентной борьбе определяет самых сильных кандидатов, которые потом пойдут от неё на выборы, напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Избирательная кампания в этом году будет проходить достаточно напряжённо.
«У нас большая кампания: выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления», — отметил он.
Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов добавил, что предварительное голосование «Единой России» завершает первый этап большой выборной кампании. Он поблагодарил всех избирателей, участников процедуры и тех, кто готовил и помогал её проводить.
«Наши избиратели — безусловно, это большая поддержка нашей партии», — сказал он.
В Нижегородской области проголосовало более 150 тысяч человек. Самые активные избиратели — в Краснобаковском округе, Сарове и Пильнинском муниципальном округе.
«Предварительное голосование — это система, которая доказала свою прозрачность и безопасность для избирателей. Каждый смог отдать свой голос, не опасаясь за то, что он будет утерян. Спасибо всем, кто воспользовался возможностью и сделал свой выбор. Именно благодаря вашей активности мы сформируем действительно сильную команду, которая пойдет на выборы в сентябре», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Алексей Антонов.
Всего в процедуре приняли участие 518 претендентов в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собрание Нижегородской области. Среди участников предварительного голосования действующие депутаты, члены и сторонники партии, беспартийные кандидаты — представители разных сфер, таких как здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, культура, а также участники СВО.
«Для каждого участника предварительного голосования это шанс проявить себя, сделать добрые дела и доказать, что он действительно достоин представлять интересы людей. Это не формальность, а реальная проверка на доверие и возможность получить поддержку граждан. Кандидатам важен каждый голос, потому что только в тесном, доверительном контакте с населением можно решать важные задачи развития региона и страны», — подчеркнула сенатор РФ Ольга Щетинина.
Итоги ПГ-2026 «Единая Россия» подведёт на совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета партии 1 июня.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.