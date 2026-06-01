Православный календарь на июнь 2026 года: самые важные даты

В первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 1 июня приходится День Святого Духа и начало Троицкой недели, которую 7 июня завершает православная Неделя всех святых. Далее, 8 июня начинается Петров (Апостольский) пост, который завершится 11 июля. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».
Июнь 2026 года начинается с Троицкой седмицы. Она продолжает празднование Дня Святой Троицы (31 мая в 2026 году). Отменяются посты. Также на 1 число приходится День Святого Духа, Духов день.
На 3 июня выпадает день Владимирской иконы Божьей Матери, на 7-е — икон Божьей Матери «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».
С 8 июня по 11 июля пройдет Петров пост — в честь учеников Христа Петра и Павла. Начинается со второго понедельника после Троицы, заканчивается накануне дня святых.
На воскресенье, 14 июня, приходится Собор всех святых, в земле Российской просиявших.
Также празднуются: 6 июня — День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, Блаженной Ксении Петербургской; 7 июня — третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 9 июня — день памяти праведного Иоанна Русского, исповедника; 11 июня — день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского; 14 июня — день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского; 15 июня — день памяти святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; 18 июня — день памяти блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.
Особых дней поминовения усопших, родительских суббот в июне 2026 года нет. Вселенская Троицкая родительская суббота выпала на 30 мая.