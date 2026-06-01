Школьникам со всего Казахстана устроили экскурсию в Акорде и вручили подарки от Токаева

Ученики со всей страны побывали в Акорде. В честь Международного дня защиты детей президентская резиденция распахнула свои двери для 100 школьников из разных регионов.
Здесь собрались победители олимпиад, отличники, лауреаты конкурсов и спортсмены.
Для ребят провели увлекательную экскурсию по истории здания и его архитектуре. Они посетили залы для официальных приёмов, библиотеку главы государства и прогулялись по саду резиденции.
Дети узнали много нового об истории Казахстана и почувствовали важность независимости.
В конце экскурсии им вручили памятные подарки от имени Президента.