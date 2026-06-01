Новый железнодорожный туристический маршрут будет стартовать из Владивостока

На Дальнем Востоке запустят новый железнодорожный туристический маршрут «Восточное ожерелье России». Путешествие на поезде продлится четыре-пять дней, а его начальным или конечным пунктом станет Владивосток. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Маршрут пройдет через Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край. Проект призван показать туристам яркие и самобытные территории Дальнего Востока за одну поездку.
Приморский край уже разработал три варианта программы знакомства с Владивостоком — эконом, комфорт и VIP. Гостям предложат экскурсии, прогулки на катерах и вертолетах, посещение музеев, концертов, а также размещение в отелях из официального реестра. Регионы-участники составят общую презентацию и единый календарь событий, а расписание тура интегрируют с расписанием аэропортов Благовещенска и Владивостока. Проект реализуют в рамках поручения правительства России по развитию туризма на Дальнем Востоке.