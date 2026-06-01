Новый железнодорожный туристический маршрут будет стартовать из Владивостока

Приморский край уже разработал три варианта программы знакомства с Владивостоком — эконом, комфорт и VIP. Гостям предложат экскурсии, прогулки на катерах и вертолетах, посещение музеев, концертов, а также размещение в отелях из официального реестра. Регионы-участники составят общую презентацию и единый календарь событий, а расписание тура интегрируют с расписанием аэропортов Благовещенска и Владивостока. Проект реализуют в рамках поручения правительства России по развитию туризма на Дальнем Востоке.