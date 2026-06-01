Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Москву, восихитилась городом, а также обвинила западные СМИ в искажении его образа. Свле мнение она высказала в социальной сети X.
Представительница СМИ опубликовала несколько фотографий, сделанных в поездке. Среди них — кадры ночной столицы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.
— Я начинаю понимать, почему «говорящие головы» начинают паниковать, кричать и лгать о «российском сговоре», когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет сюда. Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают СМИ, — написала она.
Недавно Москва, Грозный, Сочи, Петербург и Владикавказ стали лидерами по качеству жизни в РФ по итогам первого квартала текущего года. Это следует из исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова.
Исследователь космоса и ядерных технологий, отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, сравнивая Москву и Вашингтон, заявил, что столица США за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто».