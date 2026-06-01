В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли женщина и трое детей

По данным ведомства, 31 мая вечером со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль MAN с полуприцепом. За рулём находился водитель 1977 года рождения. На 113-м километре мужчина не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», которым управляла женщина 1982 года рождения.