В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли женщина и трое детей

В Пермском крае на трассе около Суксуна столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли женщина и трое детей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России, пишет «КП-Пермь».
По данным ведомства, 31 мая вечером со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль MAN с полуприцепом. За рулём находился водитель 1977 года рождения. На 113-м километре мужчина не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», которым управляла женщина 1982 года рождения.
В результате ДТП погибли водитель «Лада Ларгус» и трое несовершеннолетних. Подробности уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
