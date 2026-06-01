В управленческую команду Красноярского края вошли еще двое выпускников «Сибирского характера»

Еще двое выпускников кадровой программы «Сибирский характер» назначены на управленческие должности. Так, полковник юстиции Дмитрий Корольков занял пост заместителя руководителя администрации Центрального района краевого центра. У него два высших образования, много лет Дмитрий Корольков посвятил следственному делу — проходил службу в различных подразделениях Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Профессиональная деятельность Николая Топоева всегда была связана с экономической сферой. Он возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа. Оба участника СВО успешно прошли обучение в рамках краевой кадровой программы «Сибирский характер» и получили дипломы РАНХиГС о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление». Отметим, за время действия программы на ответственные посты в муниципалитетах Красноярского края назначены уже 20 выпускников «Сибирского характера».