Еще двое выпускников кадровой программы «Сибирский характер» назначены на управленческие должности. Так, полковник юстиции Дмитрий Корольков занял пост заместителя руководителя администрации Центрального района краевого центра. У него два высших образования, много лет Дмитрий Корольков посвятил следственному делу — проходил службу в различных подразделениях Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Профессиональная деятельность Николая Топоева всегда была связана с экономической сферой. Он возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа. Оба участника СВО успешно прошли обучение в рамках краевой кадровой программы «Сибирский характер» и получили дипломы РАНХиГС о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление». Отметим, за время действия программы на ответственные посты в муниципалитетах Красноярского края назначены уже 20 выпускников «Сибирского характера».
В управленческую команду Красноярского края вошли еще двое выпускников «Сибирского характера»
