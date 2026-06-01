Мужчина и женщина попали под суд за то, что остались ночью наедине

В Малайзии пожилая пара, мужчина и женщина, оказалась под судом после того, как провела ночь наедине. Эту историю опубликовало издание Mothership.
68-летний бизнесмен и 66-летняя женщина без работы, проживающие в Малакке, были задержаны сотрудниками религиозной полиции поздним вечером в субботу, 23 мая. Причиной стала анонимная жалоба. Им предъявили обвинение в халвате — нарушении норм шариата, которое подразумевает уединение мужчины и женщины, не связанных узами родства.
Задержанные объяснили, что их супруги уже умерли, и они планируют пожениться. Пожилая пара заявила, что уже подала заявление на регистрацию брака в соответствующие органы. Несмотря на это, религиозная полиция доставила их в отделение для оформления протокола.
Представители властей отметили, что не станут разглашать имена задержанных, чтобы избежать публичного позора. Информация о возможном наказании, которое грозит паре, пока не разглашается.
