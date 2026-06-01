Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский суд обязал РЖД отремонтировать мост на станции Белая Калитва

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Белокалитвинский городской суд обязал ОАО «РЖД» провести капитальный ремонт пешеходного моста на железнодорожной станции Белая Калитва в Ростовской области. Работы должны быть выполнены в течение одного года.

Решениение принято по иску Южной транспортной прокуратуры. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки Лиховской транспортной прокуратуры: инспекторы выявили серьёзные дефекты конструкции. На мосту зафиксированы повреждения пролётных строений, опор, несущих элементов, сходов и мостового полотна, а также других частей эксплуатационного оборудования.

Ранее надзорное ведомство уже направляло компании представление с требованием устранить нарушения, но необходимые меры не были приняты. Теперь ход выполнения капремонта будет находиться на особом контроле транспортной прокуратуры вплоть до полного завершения работ.