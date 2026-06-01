Ростовский суд обязал РЖД отремонтировать мост на станции Белая Калитва

Белокалитвинский городской суд обязал ОАО «РЖД» провести капитальный ремонт пешеходного моста на железнодорожной станции Белая Калитва в Ростовской области. Работы должны быть выполнены в течение одного года.
Решениение принято по иску Южной транспортной прокуратуры. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки Лиховской транспортной прокуратуры: инспекторы выявили серьёзные дефекты конструкции. На мосту зафиксированы повреждения пролётных строений, опор, несущих элементов, сходов и мостового полотна, а также других частей эксплуатационного оборудования.
Ранее надзорное ведомство уже направляло компании представление с требованием устранить нарушения, но необходимые меры не были приняты. Теперь ход выполнения капремонта будет находиться на особом контроле транспортной прокуратуры вплоть до полного завершения работ.