Россиянам дали советы по выбору клубники и черешни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением лета в России открывается сезон клубники и черешни.
Роспотребнадзор рассказывает, на что стоит обратить внимание при покупке этой ягоды.
Предпочтение лучше отдавать официальным точкам торговли. Покупатель имеет право потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также информацию о месте и условиях произрастания клубники или черешни, отмечает пресс-служба ведомства.
Что касается внешнего вида, клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, цвет — однородный, насыщенный (ярко‑красный), без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений. Помните, что зеленые листики вокруг ягоды — это признак свежести. У спелой клубники также должен быть ярко выраженный, насыщенный, характерный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера — это значит, что партия одного сорта.
Кожица черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском. Откажитесь от покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями. Выбирайте плотные и упругие ягоды, так как мягкие плоды могут начать портиться или быть перезревшими. Цвет черешни должен быть равномерным и характерным для сорта, а черешок должен быть зеленым и эластичным. Его отсутствие может привести к попаданию грязи и микробов в место крепления. Сухие или потемневшие черешки говорят о долгом хранении или перезрелости.
Вкусовые качества черешни зависят от сорта и цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом, в то время как темноокрашенные ягоды обладают более насыщенным и сладким вкусом.
Самый вкусный и полезный урожай в разгар сезона — примерно с конца июня до середины июля. Ягоды быстро портятся, поэтому лучше хранить их в холодильнике, помещая в бумажный пакет или пластиковую емкость без мытья.