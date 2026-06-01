Россиянам дали советы по выбору клубники и черешни

Кожица черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском. Откажитесь от покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями. Выбирайте плотные и упругие ягоды, так как мягкие плоды могут начать портиться или быть перезревшими. Цвет черешни должен быть равномерным и характерным для сорта, а черешок должен быть зеленым и эластичным. Его отсутствие может привести к попаданию грязи и микробов в место крепления. Сухие или потемневшие черешки говорят о долгом хранении или перезрелости.