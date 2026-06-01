Жителей Москвы предупредили о грозе с дождем

В Москве в четверг, пятницу и воскресенье может быть дождь с грозой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец сообщил, что большую часть недели в столице будет солнечно и сухо, 18−23°C. К выходным потеплеет до +25°C.
«Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
По ночам на этой неделе ожидается температура в диапазоне от 9 до 14 градусов.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в июле и августе текущего года температурный режим на территории России в целом будет соответствовать климатическим показателям, характерным для этого периода.
