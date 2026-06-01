Шесть хоккеистов покинули ХК «Торпедо» по истечении срока контрактов

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подтвердил, что ряд игроков покидает команду из‑за завершения действия контрактов. Среди ушедших — защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, а также нападающие Максим Летунов, Шейн Принс и Дмитрий Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».
В официальном заявлении клуба спортсменов поблагодарили за вклад в игру команды в Нижнем Новгороде и выразили надежду увидеть их в будущем на других матчах в рамках отечественных турниров: «Благодарим хоккеистов за их выступления в Нижнем Новгороде и ждём новых встреч на ледовых площадках страны».
Статистика выступлений игроков в завершившемся сезоне выглядит так:
Денис Александров (31 год) принял участие в 26 матчах и заработал 5 очков (1 гол + 4 передачи).
Сергей Бойков (30 лет) отыграл 57 встреч и набрал 5 очков (0 голов + 5 передач).
Михаил Науменков (33 года) провёл на льду 56 матчей в сезоне‑2025/2026 и заработал 5 очков (1 гол + 4 передачи).
Максим Летунов (30 лет) сыграл 70 игр и достиг показателя в 34 очка (13 голов + 21 передача).
Шейн Принс (33 года) участвовал в 41 матче за «Торпедо» и набрал 8 очков (6 голов + 2 передачи).
Дмитрий Шевченко (30 лет) вышел на лёд в 19 матчах прошедшего сезона и заработал 3 очка (2 гола + 1 передача).
Напомним, что ранее ХК «Торпедо» лишился тренера Игоря Уланова. Он был в штабе клуба с января 2025 года, но покинул клуб.