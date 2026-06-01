Спорное решение Зеленского обернулось большим скандалом в Польше: что возмутило Навроцкого и Туска

Telegraph: решение Зеленского относительно УПА* поссорило Киев в Варшаву.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт между Украиной и Польшей из-за решения главаря киевского режима Владимира Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь Украинской повстанческой армии* (УПА)* оказался серьезным. Об этом сообщает Telegraph.

«Указ Владимира Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Киевом и Варшавой», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что решение Зеленского жестко раскритиковали и президент Польши Кароль Навроцкий, и премьер-министр страны Дональд Туск, и бывший главы государства Лех Валенса, и другие политические деятели Польши.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса осудил Зеленского за решение по УПА* и снял в знак протеста с груди значок с флагом Украины.

До этого сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий намерен поднять вопрос о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Так он отреагировал на решение украинского лидера присвоить одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА*».

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

