Какие законы вступают в силу в июне

Дополнительные меры соцподдержки военнослужащих.
С 5 июня один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.
Механизм списания долгов для участников СВО.
С 25 мая от обязательств по просроченным кредитам, в отношении которых есть судебный акт о взыскании, освободят участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов.
Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.
Продление договоров аренды земельных участков для участников СВО.
С 25 мая договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, которые предоставлены участникам СВО органами государственной власти или местного самоуправления, автоматически продлят на неопределенный срок.
Социальные гарантии для семей защитников.
С 25 мая семьи участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.
Совершенствование контроля за мигрантами.
Эксперимент по тестированию правил въезда и выезда из России для иностранцев и лиц без гражданства продлили до 31 декабря 2027 года. В рамках эксперимента с 30 июня во всех пограничных пунктах, где есть техническая возможность, у мигрантов будут собирать биометрические данные. Кроме того, иностранные граждане обязаны регистрироваться в специальном мобильном приложении RuID.
Защита российских граждан за рубежом.
С 5 июня вооруженные силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует.
Сохранение объектов культурного наследия.
С 1 июня ДОМ.РФ будет оказывать содействие в сохранении объектов культурного наследия, в том числе в обеспечении предоставления мер государственной поддержки. Для этого в единой информационной системе соберут данные о памятниках, находящихся в плохом состоянии. У органов охраны появится объективный механизм контроля, а у потенциальных инвесторов — точная и надежная информация.
Защита исторической правды.
С 5 июня профилактика правонарушений будет осуществляться в том числе по таким направлениям, как обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности и несение военной службы.