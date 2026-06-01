Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие законы вступают в силу в июне

В июне 2026 года в России вступают в силу несколько новых законов. В частности, будут усилены соцгарантии для участников СВО, ужесточен контроль за мигрантами и обеспечена защита россиян за рубежом. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян с июня — в материале Горобзор.ру.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Дополнительные меры соцподдержки военнослужащих.

С 5 июня один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

Механизм списания долгов для участников СВО.

С 25 мая от обязательств по просроченным кредитам, в отношении которых есть судебный акт о взыскании, освободят участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов.

Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.

Продление договоров аренды земельных участков для участников СВО.

С 25 мая договоры аренды или безвозмездного пользования земельными участками, которые предоставлены участникам СВО органами государственной власти или местного самоуправления, автоматически продлят на неопределенный срок.

Социальные гарантии для семей защитников.

С 25 мая семьи участников специальной военной операции освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию наследуемых транспортных средств.

Совершенствование контроля за мигрантами.

Эксперимент по тестированию правил въезда и выезда из России для иностранцев и лиц без гражданства продлили до 31 декабря 2027 года. В рамках эксперимента с 30 июня во всех пограничных пунктах, где есть техническая возможность, у мигрантов будут собирать биометрические данные. Кроме того, иностранные граждане обязаны регистрироваться в специальном мобильном приложении RuID.

Защита российских граждан за рубежом.

С 5 июня вооруженные силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует.

Сохранение объектов культурного наследия.

С 1 июня ДОМ.РФ будет оказывать содействие в сохранении объектов культурного наследия, в том числе в обеспечении предоставления мер государственной поддержки. Для этого в единой информационной системе соберут данные о памятниках, находящихся в плохом состоянии. У органов охраны появится объективный механизм контроля, а у потенциальных инвесторов — точная и надежная информация.

Защита исторической правды.

С 5 июня профилактика правонарушений будет осуществляться в том числе по таким направлениям, как обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности и несение военной службы.